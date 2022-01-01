Fyrirtækjaskrá
Airbnb

Airbnb Laun

Laun hjá Airbnb eru á bilinu $33,473 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptasérfræðingur í neðri kantinum til $836,108 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Airbnb. Síðast uppfært: 9/4/2025

Airbnb merki

$57K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Andrójd Verkfræðingur

Farsímahugbúnaðarverkfræðingur

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Gagnafræðingur
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Vörustjóri
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Vöruhönnuður
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

Notendaupplifunarhönnuður

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
M1 $602K
M2 $765K
Ráðningaraðili
G8 $189K
G9 $209K

Tækniráðningaraðili

Tækniforritstjóri
L5 $349K
L6 $499K
Fjármálasérfræðingur
Median $301K
Verkefnastjóri
Median $200K
Markaðsmál
Median $300K
Forritstjóri
Median $330K
Viðskiptasérfræðingur
Median $33.5K
Gagnasérfræðingur
Median $157K
Lögfræði
Median $275K

Lögfræðiráðgjafi

Sala
Median $100K
Gagnafræðistjóri
Median $620K
Skrifstofuaðstoðarmaður
Median $155K
Viðskiptaþróun
Median $130K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $230K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
Median $340K
Endurskoðandi
$190K

Tækniendurskoðandi

Viðskiptarekstur
$349K
Viðskiptarekstrarstjóri
$267K
Textahöfundur
$246K
Mannauður
$126K
Markaðsrekstur
$367K
Vélaverkfræðingur
$295K
Starfsmannamál
$402K
Vöruhönnunarstjóri
$348K
Tekjurekstur
$266K
Söluverkfræðingur
$71.5K
Netöryggissérfræðingur
$117K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

35%

ÁR 1

30%

ÁR 2

20%

ÁR 3

15%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Airbnb eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 35% ávinst á 1st-ÁR (8.75% ársfjórðungslega)

  • 30% ávinst á 2nd-ÁR (7.50% ársfjórðungslega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (5.00% ársfjórðungslega)

  • 15% ávinst á 4th-ÁR (3.75% ársfjórðungslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Airbnb eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Airbnb eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Airbnb er Hugbúnaðarverkfræðingur at the G11 level með árlegar heildarbætur upp á $836,108. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Airbnb er $301,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Airbnb

Tengd fyrirtæki

  • Lyft
  • Uber
  • Opendoor
  • DoorDash
  • Roblox
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði