Capital One Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Capital One eru á bilinu $139K á year fyrir Associate Software Eng til $476K á year fyrir Senior Distinguished Eng. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $151K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Capital One. Síðast uppfært: 10/31/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Capital One eru Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil
iOS Verkfræðingur
Farsímahugbúnaðarverkfræðingur
Framendahugbúnaðarverkfræðingur
Vélanámsverkfræðingur
Bakendahugbúnaðarverkfræðingur
Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur
Netkerfisverkfræðingur
Gæðatryggingarverkfræðingur
Gagnaverkfræðingur
Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur
Öryggishugbúnaðarverkfræðingur
Rannsóknavísindamaður