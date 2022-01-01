Fyrirtækjaskrá
Capital One
Capital One Laun

Laun hjá Capital One eru á bilinu $46,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $523,333 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Capital One. Síðast uppfært: 9/7/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

Aí-ó-es Verkfræðingur

Farsímahugbúnaðarverkfræðingur

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfiverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Öryggishugbúnaðarverkfræðingur

Rannsóknarfræðingur

Vörustjóri
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Viðskiptasérfræðingur
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Gagnasérfræðingur
Median $120K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Gagnafræðingur
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Verkefnastjóri
Median $110K
Vöruhönnuður
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

Notendaupplifunarhönnuður

Farsímahönnuður

Fjármálasérfræðingur
Median $120K

Áhættusérfræðingur

Svikasérfræðingur

Gagnafræðistjóri
Median $251K
Netöryggissérfræðingur
Median $175K

Tækniáhættusérfræðingur

Mannauður
Median $110K
Tækniforritstjóri
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Ráðningaraðili
Median $120K
Lausnaarkitekt
Median $265K

Gagnarkitekt

Cloud Security Architect

Áhættufjárfestir
Median $152K

Aðalmaður

Félagi

Starfsmannastjóri
Median $150K
Sala
Median $184K
Endurskoðandi
Median $100K

Tækniendurskoðandi

Stjórnunarráðgjafi
Median $118K
Viðskiptarekstur
Median $177K
Þjónustuver
Median $46K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $158K
Markaðsmál
Median $77.3K
Forritstjóri
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
Median $133K
Viðskiptarekstrarstjóri
Median $90.5K
Fjárfestingarbankastjóri
Median $110K
Viðskiptaþróun
Median $136K
Markaðsrekstur
Median $96K
Skrifstofuaðstoðarmaður
$65.5K
Fyrirtækjaþróun
$166K
Viðskiptavinaarrangur
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Grafískur hönnuður
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Capital One eru Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Capital One er Vörustjóri at the Vice President level með árlegar heildarbætur upp á $523,333. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Capital One er $149,509.

