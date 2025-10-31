Capital One Áætlunarstjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Áætlunarstjóri launapakka in Canada hjá Capital One er samtals CA$91.5K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Capital One. Síðast uppfært: 10/31/2025

Miðgildi launa
company icon
Capital One
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Samtals á ári
CA$91.5K
Stig
Associate
Grunnlaun
CA$85.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$6K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Capital One eru Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Áætlunarstjóri hjá Capital One in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$261,977. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Capital One fyrir Áætlunarstjóri hlutverkið in Canada er CA$85,493.

