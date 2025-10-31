Capital One Vöruhönnuður Laun

Vöruhönnuður kjör in United States hjá Capital One eru á bilinu $109K á year fyrir Associate Product Designer til $144K á year fyrir Principal Associate. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $129K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Capital One. Síðast uppfært: 10/31/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Capital One eru Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)
