Capital One Viðskiptagreiningarfræðingur Laun

Viðskiptagreiningarfræðingur kjör in United States hjá Capital One eru á bilinu $114K á year fyrir Associate Business Analyst til $212K á year fyrir Lead Business Analyst. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $119K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Capital One. Síðast uppfært: 10/31/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Capital One eru Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)