O'Reilly Media Gaji

Gaji O'Reilly Media berkisar dari $115,150 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $175,096 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan O'Reilly Media. Terakhir diperbarui: 9/17/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $139K
Ilmuwan Data
$115K
Desainer Produk
$129K

Manajer Produk
$175K
FAQ

The highest paying role reported at O'Reilly Media is Manajer Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,096. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at O'Reilly Media is $134,175.

