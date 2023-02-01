InnoPeak Technology Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji InnoPeak Technology berkisar dari $93,132 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Produk di ujung bawah hingga $265,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari InnoPeak Technology. Terakhir diperbarui: 8/23/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $265K
Ilmuwan Data
$237K
Insinyur Perangkat Keras
$165K

Hukum
$221K
Desainer Produk
$109K
Manajer Produk
$93.1K
FAQ

The highest paying role reported at InnoPeak Technology is Insinyur Perangkat Lunak with a yearly total compensation of $265,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at InnoPeak Technology is $192,960.

