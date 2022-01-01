Roblox Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Roblox berkisar dari $19,386 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Grafis di ujung bawah hingga $1,200,556 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Roblox. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Insinyur Pembelajaran Mesin

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Jaminan Kualitas

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Perangkat Lunak Keamanan

Insinyur Keandalan Situs

Insinyur Perangkat Lunak Game Video

Manajer Produk
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Perekrut
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Perekrut Teknis

Desainer Produk
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

Desainer Pengalaman Pengguna

Ilmuwan Data
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Analis Keuangan
Median $185K
Pemasaran
Median $260K
Asisten Administratif
$141K
Analis Bisnis
$161K
Manajer Ilmu Data
$564K
Desainer Grafis
$19.4K
Sumber Daya Manusia
$281K
Teknolog Informasi (IT)
$275K
Manajer Desain Produk
$467K
Manajer Program
$296K
Analis Keamanan Siber
$318K
Manajer Program Teknis
$274K
Penulis Teknis
$191K
Kepercayaan dan Keamanan
$228K
Kapitalis Ventura
$653K
Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Roblox, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (8.25% triwulanan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (8.25% triwulanan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (8.25% triwulanan)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Roblox, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Roblox adalah Insinyur Perangkat Lunak at the TD1 level dengan total kompensasi tahunan sebesar $1,200,556. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Roblox adalah $332,693.

