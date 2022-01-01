Direktori Perusahaan
Fidelity Investments
Fidelity Investments Gaji

Gaji Fidelity Investments berkisar dari $7,960 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $446,667 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Fidelity Investments. Terakhir diperbarui: 9/5/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Insinyur Perangkat Lunak Mobile

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur DevOps

Insinyur Site Reliability

Insinyur Kripto

Insinyur Sistem

Ilmuwan Data
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Manajer Produk
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Analis Bisnis
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Teknolog Informasi (TI)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Arsitek Solusi
L6 $166K
L7 $233K

Arsitek Data

Arsitek Cloud

Cloud Security Architect

Analis Keuangan
L3 $69.6K
L6 $138K
Layanan Pelanggan
Median $60K
Desainer Produk
L4 $105K
L5 $140K

Desainer UX

Analis Data
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Konsultan Manajemen
Median $160K
Manajer Proyek
Median $163K
Manajer Sains Data
Median $250K
Pemasaran
Median $155K
Manajer Program
Median $192K
Analis Keamanan Siber
Median $138K
Penjualan
Median $96K
Peneliti UX
Median $240K
Aktuaris
Median $135K
Manajer Program Teknis
Median $98K
Kapitalis Ventura
Median $185K

Prinsipal

Akuntan
$102K

Akuntan Teknis

Asisten Administratif
$60.2K
Operasi Bisnis
$69.2K
Insinyur Listrik
$398K
Sumber Daya Manusia
$8K
Manajer Desain Produk
$234K
Perekrut
$70.4K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Fidelity Investments, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Най-високо платената позиция в Fidelity Investments е Insinyur Perangkat Lunak at the L9|VP Software Engineering level с годишно общо възнаграждение от $446,667. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fidelity Investments е $157,072.

Sumber Lainnya