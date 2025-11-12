Direktori Perusahaan
Fidelity Investments
Fidelity Investments Pengembang Kuantitatif Gaji

Kompensasi Pengembang Kuantitatif in United States di Fidelity Investments total $150K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in United States total $161K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fidelity Investments. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Rata-rata Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer
$150K
$131K
$0
$18.8K
L5
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Fidelity Investments, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengembang Kuantitatif di Fidelity Investments in United States mencapai total kompensasi tahunan $195,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Fidelity Investments untuk posisi Pengembang Kuantitatif in United States adalah $150,000.

