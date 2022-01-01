Direktori Perusahaan
Vanguard
Vanguard Gaji

Gaji Vanguard berkisar dari $50,250 dalam kompensasi total per tahun untuk Kesuksesan Pelanggan di tingkat rendah hingga $348,250 untuk Operasi Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Vanguard. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Ilmuwan Data
TS02 $132K
TS03 $173K
Manajer Produk
Median $142K

Desainer Produk
Median $120K

Desainer UX

Analis Data
TS02 $133K
TS03 $153K
Manajer Proyek
Median $128K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $195K
Akuntan
Median $103K

Akuntan Teknis

Peneliti UX
Median $128K
Analis Keuangan
Median $85K
Teknolog Informasi (TI)
Median $115K
Pemasaran
Median $189K
Arsitek Solusi
Median $200K

Arsitek Data

Cloud Security Architect

Manajer Program Teknis
Median $200K
Operasi Bisnis
$348K
Analis Bisnis
$144K
Layanan Pelanggan
$137K
Kesuksesan Pelanggan
$50.3K
Sumber Daya Manusia
$74.2K
Hukum
$101K
Konsultan Manajemen
$249K
Operasi Pemasaran
$131K
Manajer Program
$216K
Penjualan
$55.7K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Vanguard adalah Operasi Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $348,250. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Vanguard adalah $134,989.

