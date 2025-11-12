Kompensasi Desainer UX in United States di Fidelity Investments berkisar dari $98K per year untuk L3 hingga $166K per year untuk L6. Paket kompensasi yearan median in United States total $159K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fidelity Investments. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
L3
$98K
$97K
$0
$1K
L4
$105K
$95K
$0
$10.1K
L5
$140K
$121K
$0
$19.3K
L6
$166K
$134K
$0
$31.8K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Fidelity Investments, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)