Cégjegyzék
Travelers
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Travelers Fizetések

A Travelers fizetése $51,299 éves teljes kompenzációtól egy Pénzügyi elemző pozícióhoz az alsó végén $281,585-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Travelers. Utoljára frissítve: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Szoftvermérnök
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Adattudós
Median $135K
Aktuárius
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Termékmenedzser
Median $163K
Projektmenedzser
Median $155K
Kockázatértékelő
Median $121K
Értékesítés
Median $132K
Terméktervező
Median $96K
Könyvelő
$86.6K
Üzleti elemző
$86.9K
Ügyfélszolgálat
$84K
Ügyfélszolgálati műveletek
$64.3K
Adatelemző
$95.5K
Adattudományi vezető
$179K
Pénzügyi elemző
$51.3K
Geológiai mérnök
$79.6K
Grafikus tervező
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Szoftvermérnöki vezető
$282K
Megoldástervező
$261K

Data Architect

Műszaki programvezető
$129K
Kockázati tőkebefektető
$98.5K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Travelers cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $281,585 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Travelers cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $129,350.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Travelers cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Citi
  • Progressive
  • Morgan Stanley
  • JLL
  • CoStar Group
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források