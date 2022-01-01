Cégjegyzék
CoStar Group
CoStar Group Fizetések

A CoStar Group fizetése $60,000 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $241,200-ig egy Műszaki programvezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a CoStar Group. Utoljára frissítve: 10/13/2025

$160K

Szoftvermérnök
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Hálózati Mérnök

DevOps Mérnök

Adattudós
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Terméktervező
Median $105K

UX Tervező

Termékmenedzser
Median $130K
Ügyfélszolgálat
Median $60K
Marketing
Median $82K
Üzleti elemző
$197K
Üzletfejlesztés
$134K
Adatelemző
$144K
Pénzügyi elemző
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Marketing műveletek
$61.6K
Értékesítés
$149K
Szoftvermérnöki vezető
Median $230K
Műszaki programvezető
$241K
Kockázati tőkebefektető
$114K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A CoStar Group cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a CoStar Group cégnél: Műszaki programvezető at the Common Range Average level évi $241,200 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CoStar Group cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $132,000.

Egyéb források