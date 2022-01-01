Cégkönyvtár
Ingram Micro
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Ingram Micro Fizetések

Ingram Micro fizetési tartománya $10,091 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $264,924 Megoldásépítész felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Ingram Micro. Utoljára frissítve: 8/12/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $10.1K
Termékdizájner
Median $168K

UX tervező

Adattudós
Median $83.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Üzleti elemző
$186K
Pénzügyi elemző
$127K
Informatikus
$146K
Marketing
$101K
Termékvezető
$83.6K
Projektmenedzser
$119K
Értékesítés
$72.5K
Értékesítési mérnök
$20.7K
Szoftverfejlesztési vezető
$81K
Megoldásépítész
$265K
Technikai projektmenedzser
$176K
UX kutató
$77.4K
Kockázati tőkés
$66.7K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Ingram Micro-nél a Megoldásépítész at the Common Range Average level, évi $264,924 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Ingram Micro-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $92,702.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Ingram Micro-nél

Kapcsolódó cégek

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források