Ingram Micro
Ingram Micro Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Ingram Micro cégnél ₹925K yearként a Software Engineer II szinthez és ₹1.65M yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.11M. Tekintsd meg a Ingram Micro teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
(Belépő szint)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Megtekintés 2 További szintek
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Ingram Micro cégnél in India évi ₹1,650,438 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ingram Micro cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹728,800.

Egyéb források