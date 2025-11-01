A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Ingram Micro cégnél ₹925K yearként a Software Engineer II szinthez és ₹1.65M yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.11M. Tekintsd meg a Ingram Micro teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
