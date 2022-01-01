Cégjegyzék
Domo
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Domo Fizetések

A Domo fizetése $22,928 éves teljes kompenzációtól egy Grafikus tervező pozícióhoz az alsó végén $183,000-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Domo. Utoljára frissítve: 10/14/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
Median $155K
Terméktervező
Median $115K

UX Tervező

Termékmenedzser
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Marketing
Median $183K
Adminisztratív asszisztens
$44.8K
Adattudós
$125K
Grafikus tervező
$22.9K
Toborzó
$141K
Értékesítés
$163K
Szoftvermérnöki vezető
$159K
Műszaki programvezető
$77.4K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Domo cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Domo cégnél: Termékmenedzser évi $183,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Domo cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $140,700.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Domo cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Red Hat
  • Ingram Micro
  • Visa
  • NetApp
  • Citrix
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források