Ingram Micro
  • Adattudós

  • Összes Adattudós fizetés

Ingram Micro Adattudós Fizetések

A medián Adattudós kompenzációs in Canada csomag a Ingram Micro cégnél összesen CA$117K yearként. Tekintsd meg a Ingram Micro teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Összesen évente
CA$117K
Szint
hidden
Alapbér
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$8.1K
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a Ingram Micro?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Ingram Micro cégnél in Canada évi CA$153,120 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ingram Micro cégnél a Adattudós szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$118,667.

Egyéb források