F5 Networks
F5 Networks Marketing műveletek Fizetések

Az átlagos Marketing műveletek teljes kompenzáció in United States a F5 Networks cégnél $140K és $191K yearként között mozog. Tekintsd meg a F5 Networks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/21/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$150K - $182K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$140K$150K$182K$191K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

$160K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A F5 Networks cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

The highest paying salary package reported for a Marketing műveletek at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $191,400. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Marketing műveletek role in United States is $140,250.

Egyéb források