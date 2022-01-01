Cégkönyvtár
F5 Networks
F5 Networks Fizetések

F5 Networks fizetési tartománya $96,393 teljes kompenzációban évente Technical Account Manager alsó végén $368,333 Üzleti működés felső végén között terjed.

$160K

Szoftverfejlesztő
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Hálózati mérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftverfejlesztő mérnök

Termékvezető
Median $225K
Marketing
Median $213K

Értékesítési mérnök
Median $262K
Kiberbiztonság elemző
Median $111K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $296K
Adattudós
Median $200K
Toborzó
Median $153K
Értékesítés
Median $238K
Technikai projektmenedzser
Median $201K
Termékdizájner
Median $213K
Üzleti működés
$368K
Üzleti elemző
$117K
Ügyfélszolgálat
$107K
Adatelemző
$106K
Pénzügyi elemző
$115K
Hardvermérnök
$163K
Emberi erőforrások
Median $195K
Marketing operációk
$166K
Programmenedzser
$230K
Projektmenedzser
$110K
Megoldásépítész
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Műszaki szakíró
$169K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A F5 Networks-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (6.25% negyedévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (6.25% negyedévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (6.25% negyedévente)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A F5 Networks-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (25.00% évente)

Egyéb források