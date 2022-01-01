Cégjegyzék
Citrix
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Citrix Fizetések

A Citrix fizetése $25,125 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $224,420-ig egy Terméktervezési vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Citrix. Utoljára frissítve: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Szoftvermérnök
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Hálózati Mérnök

Termékmenedzser
Median $220K
Szoftvermérnöki vezető
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Marketing
Median $182K
Megoldástervező
Median $123K

Cloud Architect

Üzleti elemző
$121K
Ügyfélszolgálat
$25.1K
Ügyfél-sikeresség
$63.6K
Adatelemző
$25.3K
Adattudományi vezető
$94.4K
Adattudós
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Vezetési tanácsadó
$189K
Marketing műveletek
$111K
Terméktervező
$180K
Terméktervezési vezető
$224K
Programvezető
$148K
Értékesítési mérnök
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Műszaki programvezető
$79.2K
Műszaki író
$28.2K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

33.33%

ÉV 1

33.33%

ÉV 2

33.33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Citrix cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.33% éves)

  • 33.33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.33% éves)

  • 33.33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.33% éves)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Citrix cégnél: Terméktervezési vezető at the Common Range Average level évi $224,420 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Citrix cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $102,458.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Citrix cégnél

Kapcsolódó cégek

  • F5 Networks
  • Fortinet
  • Zscaler
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források