Citrix Fizetések

A Citrix fizetése $25,125 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $224,420-ig egy Terméktervezési vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Citrix . Utoljára frissítve: 10/17/2025