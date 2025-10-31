A Szoftvermérnöki vezető kompenzáció in United States a Capital One cégnél $221K yearként a Manager szinthez és $628K yearként a VP szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $325K. Tekintsd meg a Capital One teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Capital One cégnél a Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)