Capital One Fizetések

A Capital One fizetése $46,000 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $523,333-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Capital One. Utoljára frissítve: 9/7/2025

$160K

Szoftvermérnök
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS Mérnök

Mobil Szoftvermérnök

Frontend Szoftvermérnök

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Hálózati Mérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Biztonsági Szoftvermérnök

Kutató Tudós

Termékmenedzser
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Üzleti elemző
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Adatelemző
Median $120K
Szoftvermérnöki vezető
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Adattudós
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Projektmenedzser
Median $110K
Terméktervező
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX Tervező

Mobil Tervező

Pénzügyi elemző
Median $120K

Kockázatelemző

Csaláselemző

Adattudományi vezető
Median $251K
Kiberbiztonsági elemző
Median $175K

Technológiai Kockázatelemző

Emberi erőforrások
Median $110K
Műszaki programvezető
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Toborzó
Median $120K
Megoldástervező
Median $265K

Adatarchitekt

Cloud Security Architect

Kockázati tőkebefektető
Median $152K

Főtanácsadó

Munkatárs

Vezérkari főnök
Median $150K
Értékesítés
Median $184K
Könyvelő
Median $100K

Műszaki Könyvelő

Vezetési tanácsadó
Median $118K
Üzleti műveletek
Median $177K
Ügyfélszolgálat
Median $46K
Informatikus (IT)
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Programvezető
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX kutató
Median $133K
Üzleti műveletek vezető
Median $90.5K
Befektetési bankár
Median $110K
Üzletfejlesztés
Median $136K
Marketing műveletek
Median $96K
Adminisztratív asszisztens
$65.5K
Vállalati fejlesztés
$166K
Ügyfél-sikeresség
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Grafikus tervező
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
Options

A Capital One cégnél a Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Capital One cégnél: Termékmenedzser at the Vice President level évi $523,333 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Capital One cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $149,509.

