Az átlagos Technikai programmenedzser teljes kompenzáció in United Arab Emirates a ADNOC cégnél AED 334K és AED 456K yearként között mozog. Tekintsd meg a ADNOC teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$97.4K - $118K
United Arab Emirates
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$91K$97.4K$118K$124K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a ADNOC?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai programmenedzser pozícióra a ADNOC cégnél in United Arab Emirates évi AED 455,893 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ADNOC cégnél a Technikai programmenedzser szerepkörre in United Arab Emirates jelentett medián éves teljes kompenzáció AED 334,059.

Egyéb források

