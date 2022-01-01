Cégkönyvtár
Roblox Fizetések

Roblox fizetési tartománya $19,386 teljes kompenzációban évente Grafikus alsó végén $1,200,556 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Roblox. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Gépi tanulás mérnök

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Hálózati mérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftverfejlesztő mérnök

Termelési szoftverfejlesztő mérnök

Biztonsági szoftverfejlesztő mérnök

Webhely megbízhatósági mérnök

Videójáték szoftverfejlesztő mérnök

Termékvezető
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Toborzó
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Technikai toborzó

Termékdizájner
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX tervező

Adattudós
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Szoftverfejlesztési vezető
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Pénzügyi elemző
Median $185K
Marketing
Median $260K
Adminisztratív asszisztens
$141K
Üzleti elemző
$161K
Adattudományi vezető
$564K
Grafikus
$19.4K
Emberi erőforrások
$281K
Informatikus
$275K
Termék dizájn vezető
$467K
Programmenedzser
$296K
Kiberbiztonság elemző
$318K
Technikai projektmenedzser
$274K
Műszaki szakíró
$191K
Bizalom és biztonság
$228K
Kockázati tőkés
$653K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvénytípus
RSU

A Roblox-nél a RSUs 3 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 33% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (8.25% negyedévente)

  • 33% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (8.25% negyedévente)

  • 33% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (8.25% negyedévente)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A Roblox-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Roblox-nél a Szoftverfejlesztő at the TD1 level, évi $1,200,556 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Roblox-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $332,693.

