Cégkönyvtár
ADNOC
Itt dolgozik? Igényelje cégét

ADNOC Fizetések

ADNOC fizetési tartománya $70,446 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $196,943 Geológusmérnök felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól ADNOC. Utoljára frissítve: 8/12/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Geológusmérnök
$197K
Gépészmérnök
$130K
Projektmenedzser
$163K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Szoftverfejlesztő
$70.4K
Technikai projektmenedzser
$108K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

The highest paying role reported at ADNOC is Geológusmérnök at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $196,943. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ADNOC is $130,029.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a ADNOC-nél

Kapcsolódó cégek

  • Facebook
  • Lyft
  • Google
  • Tesla
  • Roblox
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források