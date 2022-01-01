Cégjegyzék
Dropbox Fizetések

A Dropbox fizetése $85,576 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $884,238-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Dropbox. Utoljára frissítve: 9/10/2025

$160K

Szoftvermérnök
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Adatmérnök

Biztonsági Szoftvermérnök

Terméktervező
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Interakciós Tervező

UX Tervező

Termékmenedzser
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Szoftvermérnöki vezető
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Adattudós
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Műszaki programvezető
IC3 $253K
IC4 $314K
Toborzó
IC3 $154K
IC4 $212K
UX kutató
Median $240K
Terméktervezési vezető
Median $426K
Programvezető
Median $157K
Értékesítés
Median $180K
Megoldástervező
Median $171K

Adatarchitekt

Felhőbiztonsági Építész

Adminisztratív asszisztens
$104K
Üzleti műveletek
$191K
Üzleti műveletek vezető
$151K
Üzleti elemző
$198K
Üzletfejlesztés
$428K
Vezérkari főnök
$111K
Vállalati fejlesztés
$134K
Ügyfélszolgálat
$85.6K
Adatelemző
$197K
Adattudományi vezető
$667K
Pénzügyi elemző
$96.5K
Grafikus tervező
$222K
Hardvermérnök
$308K
Emberi erőforrások
$343K
Informatikus (IT)
$145K
Jogi
$196K
Marketing műveletek
$180K
Partnermenedzser
$98.6K
Értékesítési mérnök
$365K
Kiberbiztonsági elemző
$319K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Dropbox cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

El puesto mejor pagado reportado en Dropbox es Szoftvermérnöki vezető at the M6 level con una compensación total anual de $884,238. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dropbox es $242,822.

