Cégjegyzék
Pinterest
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Pinterest Fizetések

A Pinterest fizetése $16,080 éves teljes kompenzációtól egy Marketing műveletek pozícióhoz az alsó végén $1,154,000-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Pinterest. Utoljára frissítve: 8/26/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Adattudós
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Szoftvermérnöki vezető
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Termékmenedzser
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Terméktervező
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX Tervező

Értékesítés
Median $204K

Ügyfélmenedzser

Műszaki programvezető
Median $265K
Adatelemző
Median $300K
Pénzügyi elemző
Median $152K
Projektmenedzser
Median $156K
UX kutató
Median $275K
Üzleti műveletek
Median $213K
Üzleti elemző
Median $152K
Adattudományi vezető
Median $525K
Marketing
Median $261K
Programvezető
Median $174K
Emberi erőforrások
Median $160K
Könyvelő
$715K

Műszaki Könyvelő

Üzleti műveletek vezető
$176K
Üzletfejlesztés
$157K
Vezérkari főnök
$211K
Vállalati fejlesztés
$896K
Ügyfélszolgálat
$56.5K
Grafikus tervező
$196K
Informatikus (IT)
$55.2K
Jogi
$117K
Marketing műveletek
$16.1K
Partnermenedzser
$91.6K
Terméktervezési vezető
$249K
Toborzó
$76.2K
Értékesítési mérnök
$219K
Teljes juttatási csomag
$283K
Kockázati tőkebefektető
$159K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

50%

ÉV 1

33%

ÉV 2

17%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Pinterest cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (12.50% negyedéves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.25% negyedéves)

  • 17% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (4.25% negyedéves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Pinterest cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Pinterest cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

The highest paying role reported at Pinterest is Szoftvermérnöki vezető at the M18 level with a yearly total compensation of $1,154,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Pinterest is $248,750.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Pinterest cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Facebook
  • Dropbox
  • Twitter
  • Roku
  • Telenav
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források