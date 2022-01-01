Imenik tvrtki
Treasure Data
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Treasure Data Plaće

Plaće u Treasure Data kreću se od $75,750 ukupne godišnje naknade za Menadžer Tehničkih Programa na donjoj strani do $225,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Treasure Data. Zadnje ažuriranje: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $195K
Menadžer Proizvoda
Median $225K
Analitičar Podataka
$81.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Znanstvenik Podataka
$111K
Marketing
$222K
Dizajner Proizvoda
$145K
Prodaja
$205K
Prodajni Inženjer
$102K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$208K
Arhitekt Rješenja
$121K
Technical Account Manager
$173K
Menadžer Tehničkih Programa
$75.7K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Treasure Data je Menadžer Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $225,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Treasure Data je $159,293.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Treasure Data

Povezane tvrtke

  • Cockroach Labs
  • Instabase
  • Rubrik
  • Proofpoint
  • Docker
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi