Treasure Data Plaće

Plaće u Treasure Data kreću se od $75,750 ukupne godišnje naknade za Menadžer Tehničkih Programa na donjoj strani do $225,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Treasure Data . Zadnje ažuriranje: 10/26/2025