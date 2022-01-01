Proofpoint Plaće

Plaće u Proofpoint kreću se od $72,436 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $543,150 za Marketing na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Proofpoint. Zadnje ažuriranje: 9/17/2025
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Proofpoint, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
