Proofpoint Plaće

Plaće u Proofpoint kreću se od $72,436 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $543,150 za Marketing na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Proofpoint. Zadnje ažuriranje: 9/17/2025

$160K

Softverski Inženjer
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Računovođa
Median $134K
Menadžer Znanosti o Podacima
Median $420K

Menadžer Proizvoda
Median $225K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $394K
Prodaja
Median $142K
Poslovni Analitičar
$79.6K
Znanstvenik Podataka
$72.4K
Financijski Analitičar
$112K
Ljudski Resursi
$169K
IT Tehnolog
$265K
Marketing
$543K
Dizajner Proizvoda
$134K
Regrutač
$154K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$127K
Menadžer Tehničkih Programa
$186K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Proofpoint, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Proofpoint je Marketing at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $543,150. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Proofpoint je $169,150.

