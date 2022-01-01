Imenik tvrtki
Docker Plaće

Plaće u Docker kreću se od $104,475 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $499,988 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Docker. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $262K
Prodajni Inženjer
Median $280K
Poslovne Operacije
$114K

Korisnička Podrška
$104K
Marketing
$176K
Dizajner Proizvoda
$500K
Menadžer Proizvoda
$162K
Prodaja
$185K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$250K
Arhitekt Rješenja
$202K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Docker je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $499,988. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Docker je $193,633.

