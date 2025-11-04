Imenik tvrtki
ThoughtSpot
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Informatičar (IT)

  • Sve Informatičar (IT) plaće

ThoughtSpot Informatičar (IT) Plaće

Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u ThoughtSpot kreće se od ₹3.64M do ₹4.98M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ThoughtSpot. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹3.94M - ₹4.68M
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹3.64M₹3.94M₹4.68M₹4.98M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Informatičar (IT) prijavas u ThoughtSpot za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U ThoughtSpot, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Informatičar (IT) ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u ThoughtSpot ima godišnju ukupnu naknadu od ₹4,979,730. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ThoughtSpot za ulogu Informatičar (IT) je ₹3,637,368.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ThoughtSpot

Povezane tvrtke

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi