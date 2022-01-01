Imenik tvrtki
ThoughtSpot
ThoughtSpot Plaće

Plaće u ThoughtSpot kreću se od $12,271 ukupne godišnje naknade za Regrutер na donjoj strani do $326,625 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ThoughtSpot. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Softverski Inženjer
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Marketing
Median $148K
Poslovni Analitičar
$213K

Korporativni Razvoj
$159K
Znanstvenik Podataka
$133K
Informatičar (IT)
$49.8K
Dizajner Proizvoda
$30.9K
Menadžer Proizvoda
$110K
Regrutер
$12.3K
Prodaja
$327K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$107K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$152K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U ThoughtSpot, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ThoughtSpot je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $326,625. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ThoughtSpot je $108,845.

