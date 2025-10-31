Softverski Inženjer naknada in United States u StockX kreće se od $236K year za Senior Software Engineer do $257K year za Technical Lead. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $174K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u StockX. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U StockX, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)