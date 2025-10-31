Imenik tvrtki
StockX
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

StockX Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u StockX kreće se od $236K year za Senior Software Engineer do $257K year za Technical Lead. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $174K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u StockX. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U StockX, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u StockX in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $256,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u StockX za ulogu Softverski Inženjer in United States je $170,000.

