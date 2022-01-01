StockX Plaće

Plaće u StockX kreću se od $85,570 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $472,625 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika StockX . Zadnje ažuriranje: 10/15/2025