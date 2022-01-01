Imenik tvrtki
StockX Plaće

Plaće u StockX kreću se od $85,570 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $472,625 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika StockX. Zadnje ažuriranje: 10/15/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $174K
Menadžer Proizvoda
Median $165K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $230K

Znanstvenik Podataka
$473K
Marketing
$106K
Dizajner Proizvoda
$85.6K
Menadžer Tehničkih Programa
$169K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U StockX, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u StockX je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $472,625. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u StockX je $169,150.

Ostali resursi