Drizly
Drizly Plaće

Raspon plaća Drizly je od $132,660 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $351,750 za Voditelj znanosti o podacima na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Drizly. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $170K
Voditelj proizvoda
Median $225K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $261K

Voditelj znanosti o podacima
$352K
Znanstvenik podataka
$133K
Marketinške operacije
$246K
Dizajner proizvoda
$162K
Prodaja
$234K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Drizly je Voditelj znanosti o podacima at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $351,750. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Drizly je $229,413.

Ostali resursi