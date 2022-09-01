Stats Perform Plaće

Plaće u Stats Perform kreću se od $34,667 ukupne godišnje naknade za IT Tehnolog na donjoj strani do $135,675 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Stats Perform . Zadnje ažuriranje: 9/9/2025