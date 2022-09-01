Imenik tvrtki
Stats Perform
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Stats Perform Plaće

Plaće u Stats Perform kreću se od $34,667 ukupne godišnje naknade za IT Tehnolog na donjoj strani do $135,675 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Stats Perform. Zadnje ažuriranje: 9/9/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $54.6K
IT Tehnolog
$34.7K
Menadžer Proizvoda
$136K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Stats Perform on Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $135,675. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Stats Perform ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $54,571.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Stats Perform

Povezane tvrtke

  • Stripe
  • SoFi
  • Netflix
  • Google
  • PayPal
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi