Coinbase Plaće

Plaće u Coinbase kreću se od $69,345 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $1,186,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Coinbase. Zadnje ažuriranje: 9/5/2025

$160K

Softverski Inženjer
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend Softverski Inženjer

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Produkcijski Softverski Inženjer

Kripto Inženjer

Menadžer Proizvoda
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Dizajner Proizvoda
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Dizajner Interakcije

UX Dizajner

Znanstvenik Podataka
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Menadžer Tehničkih Programa
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
M6 $560K
M7 $772K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Ljudski Resursi
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Menadžer Marketinga Proizvoda

Menadžer Programa
IC4 $163K
IC5 $193K
Menadžer Projekta
IC5 $213K
IC6 $346K
Financijski Analitičar
Median $214K
Analitičar Podataka
Median $175K
Poslovni Razvoj
Median $477K
Pravni
Median $526K
IT Tehnolog
Median $240K
Menadžer Znanosti o Podacima
Median $380K
Administrativni Asistent
$143K
Poslovne Operacije
$200K
Poslovni Analitičar
$263K
Korisnička Podrška
$69.3K
Operacije Korisničke Podrške
$135K
Uspjeh Korisnika
$352K
Menadžment Konzultant
$335K
Marketing Operacije
$550K
Regrutač
$228K
Prodaja
$213K
Arhitekt Rješenja
$219K

Arhitekt Podataka

Cloud Security Architect

UX Istraživač
Median $262K
Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U Coinbase, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (25.00% tromjesečno)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Coinbase, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Coinbase je Softverski Inženjer at the IC8 level s godišnjom ukupnom naknadom od $1,186,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Coinbase je $268,745.

Ostali resursi