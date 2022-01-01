Imenik tvrtki
Upstart
Upstart Plaće

Plaće u Upstart kreću se od $142,572 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $448,833 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Upstart. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Softverski Inženjer
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Znanstvenik Podataka
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Menadžer Proizvoda
L5 $339K
L6 $438K
Menadžer Znanosti Podataka
Median $438K
Analitičar Podataka
Median $165K
Financijski Analitičar
Median $200K
Regrutер
Median $210K
Poslovni Analitičar
$189K
Ljudski Resursi
$279K
Dizajner Proizvoda
$143K
Menadžer Programa
$194K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$185K
Menadžer Tehničkih Programa
$344K
Rizični Kapitalista
$279K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Upstart, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Upstart je Softverski Inženjer at the L6 level s godišnjom ukupnom naknadom od $448,833. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Upstart je $279,353.

