Zillow Plaće

Plaće u Zillow kreću se od $69,000 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $493,852 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zillow. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Softverski Inženjer
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Znanstvenik Podataka
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Menadžer Proizvoda
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Dizajner Proizvoda
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX dizajner

Menadžer Tehničkih Programa
P4 $268K
P5 $261K
Poslovni Analitičar
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Analitičar poslovne inteligencije

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Menadžer Programa
Median $145K
Prodaja
P3 $133K
P4 $165K
Financijski Analitičar
Median $120K
Menadžer Poslovnih Operacija
Median $160K
Informatičar (IT)
Median $147K
Regrutер
Median $160K
UX Istraživač
Median $155K
Analitičar Podataka
Median $118K
Menadžer Znanosti Podataka
Median $320K
Pravni
Median $160K
Računovođa
Median $69K

Tehnički računovođa

Administrativni Asistent
$103K
Poslovne Operacije
$113K
Poslovni Razvoj
$132K
Korisnička Služba
$83.3K
Ljudski Resursi
$210K
Marketinške Operacije
$192K
Menadžer Projekta
$140K
Operacije Prihoda
$121K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$307K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Zillow, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Zillow je Softverski Inženjer at the P6 level s godišnjom ukupnom naknadom od $493,852. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zillow je $174,938.

