Snap Plaće

Plaće u Snap kreću se od $61,215 ukupne godišnje naknade za Povjerenje i Sigurnost na donjoj strani do $1,472,985 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Snap. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025

$160K

Softverski Inženjer
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Produkcijski Softverski Inženjer

Sigurnosni Softverski Inženjer

Softverski Inženjer Virtualne Stvarnosti

Znanstvenik Istraživač

Znanstvenik Podataka
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Menadžer Proizvoda
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Menadžer Tehničkih Programa
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Prodaja
Median $235K

Account Executive

Account Menadžer

Dizajner Proizvoda
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX Dizajner

Regrutač
L3 $146K
L4 $162K

Tehnički Regrutator

Marketing
L3 $182K
L4 $251K

Menadžer Marketinga Proizvoda

Menadžer Programa
Median $260K
Računovođa
Median $150K

Tehnički Računovođa

IT Tehnolog
Median $165K
Strojarki Inženjer
Median $352K
Poslovni Analitičar
$90.5K
Poslovni Razvoj
$304K
Operacije Korisničke Podrške
$79.9K
Analitičar Podataka
$144K
Menadžer Znanosti o Podacima
$302K
Financijski Analitičar
$234K
Hardverski Inženjer
$144K
Pravni
$120K
Menadžment Konzultant
$377K
Marketing Operacije
$176K
Optički Inženjer
$527K
Menadžer Partnera
$643K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$570K
Menadžer Projekta
$98K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$159K
Povjerenje i Sigurnost
$61.2K
Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (8.33% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (2.77% mjesečno)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (2.77% mjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (2.77% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

GOD 1

33%

GOD 2

13%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 54% stječe se u 1st-GOD (4.50% mjesečno)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (2.75% mjesečno)

  • 13% stječe se u 3rd-GOD (1.08% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

ČPP

El puesto con mayor salario reportado en Snap es Menadžer Softverskog Inženjerstva at the L8 level con una compensación total anual de $1,472,985. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Snap es $302,575.

