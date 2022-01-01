Snap Plaće

Plaće u Snap kreću se od $61,215 ukupne godišnje naknade za Povjerenje i Sigurnost na donjoj strani do $1,472,985 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Snap. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025
100%
GOD 1
U Snap, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:
100% stječe se u 1st-GOD (8.33% mjesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U Snap, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (2.77% mjesečno)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (2.77% mjesečno)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (2.77% mjesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Snap, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
GOD 1
33%
GOD 2
13%
GOD 3
U Snap, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
54% stječe se u 1st-GOD (4.50% mjesečno)
33% stječe se u 2nd-GOD (2.75% mjesečno)
13% stječe se u 3rd-GOD (1.08% mjesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
