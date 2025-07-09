Olam Plaće

Plaće u Olam kreću se od $24,460 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $179,100 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Olam . Zadnje ažuriranje: 9/17/2025