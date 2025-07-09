Imenik tvrtki
Olam
Olam Plaće

Plaće u Olam kreću se od $24,460 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $179,100 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Olam. Zadnje ažuriranje: 9/17/2025

$160K

Računovođa
$24.5K
Inženjer Upravljanja
$101K
Investicijski Bankar
$120K

Menadžer Projekta
$179K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Olam je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $179,100. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Olam je $110,389.

