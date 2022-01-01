Imenik tvrtki
Pinterest Plaće

Plaće u Pinterest kreću se od $16,080 ukupne godišnje naknade za Marketing Operacije na donjoj strani do $1,154,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Pinterest. Zadnje ažuriranje: 8/26/2025

$160K

Softverski Inženjer
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Menadžer Proizvoda
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Dizajner Proizvoda
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX Dizajner

Prodaja
Median $204K

Account Menadžer

Menadžer Tehničkih Programa
Median $265K
Analitičar Podataka
Median $300K
Financijski Analitičar
Median $152K
Menadžer Projekta
Median $156K
UX Istraživač
Median $275K
Poslovne Operacije
Median $213K
Poslovni Analitičar
Median $152K
Menadžer Znanosti o Podacima
Median $525K
Marketing
Median $261K
Menadžer Programa
Median $174K
Ljudski Resursi
Median $160K
Računovođa
$715K

Tehnički Računovođa

Menadžer Poslovnih Operacija
$176K
Poslovni Razvoj
$157K
Šef Stožera
$211K
Korporativni Razvoj
$896K
Korisnička Podrška
$56.5K
Grafički Dizajner
$196K
IT Tehnolog
$55.2K
Pravni
$117K
Marketing Operacije
$16.1K
Menadžer Partnera
$91.6K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$249K
Regrutač
$76.2K
Prodajni Inženjer
$219K
Ukupne Nagrade
$283K
Rizični Kapitalist
$159K
Raspored Stjecanja

50%

GOD 1

33%

GOD 2

17%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Pinterest, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 50% stječe se u 1st-GOD (12.50% tromjesečno)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (8.25% tromjesečno)

  • 17% stječe se u 3rd-GOD (4.25% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

ČPP

El puesto con mayor salario reportado en Pinterest es Menadžer Softverskog Inženjerstva at the M18 level con una compensación total anual de $1,154,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Pinterest es $248,750.

