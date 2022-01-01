Imenik tvrtki
Dropbox Plaće

Plaće u Dropbox kreću se od $85,576 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $884,238 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Dropbox. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Sigurnosni Softverski Inženjer

Dizajner Proizvoda
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Dizajner Interakcije

UX Dizajner

Menadžer Proizvoda
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Znanstvenik Podataka
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Menadžer Tehničkih Programa
IC3 $253K
IC4 $314K
Regrutač
IC3 $154K
IC4 $212K
UX Istraživač
Median $240K
Menadžer Dizajna Proizvoda
Median $426K
Menadžer Programa
Median $157K
Prodaja
Median $180K
Arhitekt Rješenja
Median $171K

Arhitekt Podataka

Arhitekt Sigurnosti Oblaka

Administrativni Asistent
$104K
Poslovne Operacije
$191K
Menadžer Poslovnih Operacija
$151K
Poslovni Analitičar
$198K
Poslovni Razvoj
$428K
Šef Stožera
$111K
Korporativni Razvoj
$134K
Korisnička Podrška
$85.6K
Analitičar Podataka
$197K
Menadžer Znanosti o Podacima
$667K
Financijski Analitičar
$96.5K
Grafički Dizajner
$222K
Hardverski Inženjer
$308K
Ljudski Resursi
$343K
IT Tehnolog
$145K
Pravni
$196K
Marketing Operacije
$180K
Menadžer Partnera
$98.6K
Prodajni Inženjer
$365K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$319K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Dropbox, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Dropbox je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the M6 level s godišnjom ukupnom naknadom od $884,238. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dropbox je $242,822.

Ostali resursi