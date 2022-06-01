Imenik tvrtki
Liberty Tax
Liberty Tax Plaće

Plaće u Liberty Tax kreću se od $26,388 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $51,000 za Menadžer Poslovnih Operacija na gornjoj strani.

$160K

Računovođa
$26.4K
Administrativni Asistent
$31.4K
Menadžer Poslovnih Operacija
$51K

IT Tehnolog
$36.7K
ČPP

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Liberty Tax، Menadžer Poslovnih Operacija at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $51,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Liberty Tax برابر $34,024 است.

