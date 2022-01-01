Direktorij Tvrtki
Roblox Plaće

Raspon plaća Roblox je od $19,386 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Grafički dizajner na donjem kraju do $1,200,556 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Roblox. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Inženjer strojnog učenja

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Proizvodni softverski inženjer

Sigurnosni softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti stranice

Softverski inženjer videoigara

Voditelj proizvoda
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Regrutator
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Tehnički regrutер

Dizajner proizvoda
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX dizajner

Znanstvenik podataka
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Voditelj softverskog inženjerstva
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Financijski analitičar
Median $185K
Marketing
Median $260K
Administrativni asistent
$141K
Poslovni analitičar
$161K
Voditelj znanosti o podacima
$564K
Grafički dizajner
$19.4K
Ljudski resursi
$281K
Informatolog (IT)
$275K
Voditelj dizajna proizvoda
$467K
Voditelj programa
$296K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$318K
Tehnički voditelj programa
$274K
Tehnički pisac
$191K
Povjerenje i sigurnost
$228K
Venture kapitalist
$653K
Raspored stjecanja prava

33%

GODINA 1

33%

GODINA 2

33%

GODINA 3

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Roblox, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 33% stječe prava u 1st-GODINA (8.25% tromjesečno)

  • 33% stječe prava u 2nd-GODINA (8.25% tromjesečno)

  • 33% stječe prava u 3rd-GODINA (8.25% tromjesečno)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Roblox, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Roblox is Softverski inženjer at the TD1 level with a yearly total compensation of $1,200,556. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roblox is $332,693.

Ostali resursi