Roblox Plaće

Raspon plaća Roblox je od $19,386 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Grafički dizajner na donjem kraju do $1,200,556 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Roblox. Zadnje ažurirano: 8/19/2025
33%
GODINA 1
33%
GODINA 2
33%
GODINA 3
U tvrtki Roblox, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja prava:
33% stječe prava u 1st-GODINA (8.25% tromjesečno)
33% stječe prava u 2nd-GODINA (8.25% tromjesečno)
33% stječe prava u 3rd-GODINA (8.25% tromjesečno)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
GODINA 1
25%
GODINA 2
25%
GODINA 3
25%
GODINA 4
U tvrtki Roblox, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:
25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)
25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)
25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)
25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
