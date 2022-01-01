Imenik tvrtki
Kaseya
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Kaseya Plaće

Plaće u Kaseya kreću se od $40,778 ukupne godišnje naknade za Arhitekt Rješenja na donjoj strani do $105,440 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Kaseya. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Full-Stack Softverski Inženjer

Prodaja
Median $80K

Account Menadžer

Menadžer Proizvoda
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Korisnička Podrška
$42.2K
Ljudski Resursi
$88.2K
Menadžment Konzultant
$96.6K
Dizajner Proizvoda
$95.5K
Menadžer Projekta
$71.6K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$78.3K
Arhitekt Rješenja
$40.8K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Kaseya je Menadžer Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $105,440. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kaseya je $78,290.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Kaseya

Povezane tvrtke

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi