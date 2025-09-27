Imenik tvrtki
Kaseya
Prodaja naknada in United States u Kaseya ukupno iznosi $136K year za Senior Sales. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $80K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kaseya. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Koji su karijerni nivoi u Kaseya?

Account Menadžer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u Kaseya in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $160,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kaseya za ulogu Prodaja in United States je $53,000.

