Softverski Inženjer naknada in Poland u Kaseya kreće se od PLN 255K year za Software Engineer 2 do PLN 291K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Poland ukupno iznosi PLN 265K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kaseya. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
